De olho no confronto com a seleção de Camarões, o técnico da Sérvia Dragon Stojkovic disse que a Copa do Mundo começa a partir da segunda rodada para a sua seleção depois de ter sido derrotado pelo Brasil na estreia do Mundial do Catar.

“Sabemos que Camarões e Suíça vão brigar pela outra vaga do grupo. Espero que, com nosso esquema de jogo, possamos domar os “leões africanos” (Camarões)”, afirmou o treinador considerando, dessa maneira, e que a seleção brasileira já está credenciada à fase de oitavas de final por sua superioridade técnica.

Além de enfrentar a seleção mais forte do Grupo G na estreia, o comandante sérvio disse que enfrentou muitos problemas de contusão para o primeiro jogo. Agora, diante de Camarões, a situação está mais tranquila.

“Nossa situação é muito melhor no que diz respeito às lesões dos atletas. Preparamos o jogo da melhor maneira possível. Tanto nós, como Camarões, começamos a Copa do Mundo com uma derrota e isso não diminui o que queremos fazer. Vamos preparar o jogo da melhor forma possível e veremos quem é melhor”, comentou o treinador.

Depois a derrota de 2 a 0 para o Brasil, uma vitória na segunda rodada passa a ser fundamental. Após avaliação do departamento médico, Vlahovic e Mitrovic apresentam melhores condições de atuar. Kostic, reintegrado aos treinos, é outro que deve reaparecer. “Ele está em boa forma, isso me deixa feliz, ele não era assim quatro ou cinco dias”, comentou.

As seleções de Sérvia e Camarões abrem a segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo nesta segunda-feira. A partida vai ser disputada no estádio Al-Janoub, às 7 horas (de Brasília).