O mundo parou na última terça-feira para acompanhar a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia na semifinal da Copa do Mundo, com direito a mais uma boa atuação de Lionel Messi. O craque do Paris Saint-Germain recebeu inúmeros elogios, inclusive de alguns adversários. Seu ex-companheiro de time nos tempos de Barcelona, Luis Suárez também foi até as redes sociais para ovacionar o capitão argentino.

“Você não se cansa de demonstrar que é o melhor do mundo. Que o mundo todo pare para aplaudir tudo o que este rapaz dá ao futebol. Impressionante, amigo”, disse Suárez, que também esteve no Catar com a seleção do Uruguai.

Contra a Croácia, Messi marcou de pênalti e chegou a cinco gols na Copa do Mundo, empatando na artilharia do campeonato com o francês e companheiro de PSG, Mbappé. O argentino ainda colecionou dribles e deu bela assistência para um dos gols de Julián Álvarez, a terceira no Mundial.

Messi também é apontado como o craque da Copa do Mundo do Catar. Neste momento, ele vem disputando a conquista individual com Mbappé, da França, e o goleiro Bono, de Marrocos.

A Argentina agora enfrenta a França, que fez 2 a 0 no Marrocos, na grande final, que acontecerá neste domingo, às 12h, no Lusail Stadium.