A seleção da Costa Rica vai ter mudanças para a partida decisiva da fase de grupos, nesta quinta-feira, às 16 horas, contra a Alemanha. O anúncio foi feito pelo próprio treinador, Luis Fernando Suárez, em entrevista coletiva.

“Espero causa mais uma surpresa, tomara seja amanhã (quinta-feira”, disse o treinador, que conseguiu recuperar a confiança do time, goleado na estreia pela Espanha, por 7 a 0, mas que derrotou o Japão, por 1 a 0, e ficou com chances de obter uma das vagas do Grupo E nas oitavas de final.

“A reação do time após a derrota contra a Espanha me deixou tranquilo. Sabia que com trabalho podíamos seguir adiante”, Suárez. “Somos conscientes do que estamos disputando e quem vamos enfrentar. Jogamos para um país inteiro que espera que façamos bem as coisas. É uma pressão normal. Devemos ter muita responsabilidade e muita ambição para este jogo.”

O técnico afirmou que o elenco costa-riquenho é muito responsável e sabe da oportunidade que terá na partida. Poderemos eliminar a Alemanha. Imagine o que isso significa”, afirmou Suárez, que revelou parte do que pretende fazer na equipe.

“Jogar Juan Pablo Vargas ou Calvo? Eu estou tranquilo com o que poderão fazer, mas vai jogar Vargas contra a Alemanha. Ele está trabalhando muito bem”, acrescentou. “Vamos avaliar outras mudanças após ver o que a Alemanha pode fazer, principalmente no nosso ataque.”

Sobre a nomeação da árbitra Stephanie Frappart para conduzir a partida, o técnico da Costa Rica considerou positivo. “Gosto. Esta é a reflexão do que uma mulher conquistou e do que ela pretende seguir conquistando. É um passo à frente deste esporte machista. É uma situação boa, algo a mais para o desenvolvimento, para abrir mais o futebol para todos. É bom dar este passo com uma mulher em uma partida de Copa do Mundo.”