Leonardo Sguarezi/SECOM

O projeto Praia Acessível, que disponibiliza as cadeiras anfíbias para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida curtirem banho de mar, é um sucesso no Litoral no Verão Maior Paraná. Desde que começaram a ser ofertadas, em 28 de dezembro, foram registrados 300 atendimentos. O equipamento tem como principal função levar acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, para que possam tomar seu banho de mar com conforto e segurança.

Pensando em ampliar e aperfeiçoar o serviço na próxima temporada (2023/2024) foi iniciada uma pesquisa de satisfação e avaliações para o desenvolvimento de um novo equipamento, que melhorará ainda mais o atendimento a esse público. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), em parceria com a Fundação Araucária, por meio do Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação (NAPI) Tecnologia Assistiva, e o Laboratório de Ergonomia e Usabilidade da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

“Precisamos que as políticas inclusivas atendam o maior número de pessoas possível, mas sempre com o que há de melhor. Esse estudo que está em elaboração nos mostrará os pontos fortes e os que precisamos aprimorar nos equipamentos e atendimento ofertados”, disse o secretário Rogério Carboni.

Na primeira etapa dos estudos, pesquisadores, alunos, técnicos e representantes da Sedef fizeram visita in loco no Litoral e conversaram com os usuários e também com atendentes.

De acordo com a professora Maria Lúcia Okimoto, do NAPI, responsável pelo projeto, ele será composto por alguns passos. “Fizemos a avaliação, inicialmente, mais de longe, observando. Depois, na etapa de entrevistas com os usuários e atendentes, tivemos a experiência de utilizar a cadeira, mudando as nossas perspectivas do produto”, disse. “Agora, vamos tabular essas informações, entender, analisarmos a concorrência e a partir disso teremos melhor percepção do produto para projetarmos o que há de melhor para atender as necessidades dos usuários”.

Para a arquiteta Francisca Cury, que frequenta a praia de Caiobá há 47 anos, o projeto é um sucesso e será ainda melhor. “Esse serviço é importantíssimo para que todas as pessoas possam ir para o mar. A equipe é bem treinada e a experiência é maravilhosa. Acredito que com as melhorias, mais pessoas poderão ser atendidas e sugeri que os usuários possam permanecer mais tempo com as cadeiras, porque ela é mais confortável do que a cadeira de rodas que utilizo, por exemplo”, contou a usuária.

EQUIPAMENTOS – O projeto Praia Acessível está presente em seis pontos de acessos distribuídos nos municípios de Matinhos (2 locais), Guaratuba e Pontal do Paraná (3 locais). O equipamento tem rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Elas possuem cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. São flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável.

Por serem mais altas, elas permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura. Nas praias, o uso é orientado por profissionais qualificados, que explicam a forma correta para condução das pessoas com deficiência até a cadeira e auxiliam em seu uso.

ILHA DO MEL – O Estado executa projeto similar na Ilha do Mel. Os equipamentos são fornecidos pelo Instituto Água e Terra (IAT) e estão disponíveis aos interessados durante o ano inteiro, mediante reserva. Há quatro cadeiras disponíveis, sendo duas na Praia de Encantadas e duas em Nova Brasília.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações são realizadas nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

Confira as datas e os locais de disponibilidade das cadeiras:

De 28 de dezembro a 31 de janeiro

De terça-feira a domingo, das 9h às 19h

Guaratuba

Praia do Cristo – Final da Avenida Atlântica s/n

Matinhos

Balneário Caiobá – Av. Atlântica, entre as ruas Londrina, Apucarana e Ponta Grossa

Final da Travessa Morena e início da Rua das Sereia

Pontal do Paraná

Ipanema – Av. Dep Anibal Khury, no final da Av. São Luís

Shangrilá – Av. Dep. Anibal Khury, no final da Av. Edo Puhl

Praia de Leste – Avenida Dep. Anibal Khury, no final da Rua Rio Grande do Norte