Rivais da seleção brasileira, as seleções da Suíça e de Camarões fazem o jogo de abertura do Grupo G, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Al-Janoub, em Al-Wakrah, no Catar, com metas distintas. Os europeus tentam chegar pela terceira vez seguida nas oitavas de final e têm tudo para brigar ponto a ponto com a Sérvia para ficar com a segunda vaga da chave, atrás do Brasil. Já os africanos retornam à competição para apagar a má impressão de 2014, quando perderam todos os jogos.

Sonhando alto, a Suíça deve propor o jogo para iniciar a busca por nova classificação aos mata-matas. De preferência, para tentar ir além das oitavas, fase na qual se despediu nas duas últimas edições. Em 2014 ela foi eliminada pela Argentina, por 1 a 0, já em 2018, na Rússia, levou 1 a 0 da Suécia. Sua melhor colocação aconteceu na distante Copa de 1954, quando foi anfitriã e chegou às quartas de final, derrotada pela Áustria, por 7 a 5.

Camarões irá para sua oitava Copa do Mundo e retorna após ficar de fora em 2018. Antes, em 2014, esteve no Grupo A ao lado do Brasil e acabou eliminada ainda na primeira fase, ficando na lanterna, sem pontuar nos três jogos. Naquela edição foi goleado pelos brasileiros por 4 a 1, com dois gols de Neymar, um de Fred e outro de Fernandinho, em jogo disputado no Mané Garrincha, em Brasília (DF). Sua melhor colocação foi um quinto lugar na Copa de 1990, quando tinha o artilheiro Roger Milla como uma das estrelas do elenco. Naquele ano, porém, em um grupo com dois europeus e um sul-americano, teve muitas dificuldades para avançar de fase.

A Suíça, apesar de ter bons nomes como o goleiro Yann Sommer, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, e dos meia Shaqiri, que joga na Major League Soccer (MLS), e Xhaka, capitão do Arsenal, da Inglaterra, chega em um momento delicado para esse Mundial. No último amistoso, foi surpreendida por Gana e levou 2 a 0 no placar. Mesmo assim, o meia Xhaka, que é um dos líderes do elenco suíço, disse que a seleção estreia disposta a surpreender.

“Estamos prontos para fazer história. Estamos bem preparados e tivemos tempo suficiente para ajustar a equipe. Porém, é mais fácil falar do que fazer. Temos que estar preparados desde o início da partida para tentar impor o nosso ritmo”, disse o meio-campista, que não quis fazer comparações com seleções de seu país em outros momentos da história.

“Eu não diria que esta é a melhor seleção nacional de todos os tempos. Não quero negar nada aos nossos antecessores. É uma equipe mais jovem. Estamos prontos. Queremos começar bem e, com sorte, conseguir os três pontos”.

Do outro lado, Camarões é apontado por especialistas como uma das piores seleções africanas desta atual Copa do Mundo. Tanto que no último desafio antes do Mundial empatou com o modesto Panamá, por 1 a 1. Apesar da desconfiança internacional, o auxiliar técnico francês Sébastien Migne mostrou otimismo em conseguir bons resultados neste Grupo G.

“Não sei se vamos conseguir vencer esta competição, mas não viemos ao Catar como turistas. Viemos tentar dar a melhor imagem possível. Quando você entra numa competição, é passo a passo. O primeiro é passar da fase de grupos e sonhar para ficar mais perto do troféu. Damos o máximo na esperança de cumprir as exigências do nosso presidente.”