A Polícia Civil do Paraná prendeu dois homens em flagrante por estelionato, na tarde desta quinta-feira (13). A captura aconteceu no bairro Ahu, em Curitiba.

Os indivíduos foram capturados no momento em que aplicavam o golpe do presente. Com eles foram apreendidas diversas máquinas de cartão.

Os golpistas entram em contato com vítima, por ligação telefônica ou mensagem, informando que possuem um presente de uma loja para entregar, que normalmente são flores, chocolates ou produtos de beleza.

No momento da entrega, o entregador insiste que precisa de uma fotografia da vítima para confirmar a entrega, e, posteriormente, os estelionatários utilizam a foto para liberar financiamentos de veículos ou empréstimos bancários.