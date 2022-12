A pista antiga no trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, principal ligação com o litoral norte de São Paulo, foi interditada na manhã desta quinta-feira, 22, devido ao risco de queda de barreiras. A concessionária informou ter seguido um protocolo de segurança que determina o fechamento da rodovia quando a chuva acumulada em 72 horas atinge 100 milímetros na região. O tráfego no sentido de Caraguatatuba está sendo desviado para a pista nova da rodovia que opera em sistema de pare-siga.

Com essa operação, enquanto um comboio de veículos segue para o litoral, outro aguarda para subir a serra em direção a São José dos Campos. Há congestionamento nos dois sentidos. Segundo a concessionária, o tempo de espera para descer ou subir a serra varia entre uma hora e hora e meia.

Rio-Santos

Entre a noite de quarta e a manhã desta quinta-feira, a rodovia Rio-Santos também foi totalmente interditada entre Ubatuba, no Estado de São Paulo, e Paraty, no Rio, devido ao risco de deslizamentos.

No final da manhã, a rodovia foi liberada ao tráfego. Também foi reaberto o trecho próximo a Mangaratiba, no Rio, que havia sido interditado pelo mesmo motivo.

Campos do Jordão

Também já foi liberada para o tráfego a rodovia SP-50, que liga São José dos Campos a Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. A estrada ficou fechada durante seis horas, na manhã desta quinta, devido à queda de uma árvore de grande porte, próximo ao bairro Matadouro, em Campos do Jordão. Antes da liberação total, por volta do meio-dia, a pista operou no sistema pare-siga.

Motoristas que pegam as estradas paulistas para o feriado do Natal estão sendo alertados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e pelas concessionárias de rodovias para o risco de alagamentos e deslizamentos que podem ser causados pelas chuvas. Os alertas aparecem em mensagens nos painéis eletrônicos das rodovias, orientando o condutor a redobrar a atenção.

Ao menos 7 milhões de veículos devem pegar estrada durante o feriado do Natal, a maioria se deslocando a partir da região metropolitana de São Paulo.