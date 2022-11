A equipe do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nesta quarta-feira, 23, que o médico Eleuses Paiva (PSD) será o novo secretário de Saúde a partir de janeiro de 2023.

Paiva foi presidente da Associação Médica Brasileira por dois mandatos, de 1999 a 2005. Ex-vice-prefeito de São José do Rio Preto (SP), ele é um dos nomes indicados pelo grupo político de Gilberto Kassab (PSD). Especializado em medicina nuclear pela USP, o médico atuou na Câmara dos Deputados em três legislaturas, duas delas assumindo como suplente.

O futuro secretário foi defensor da ampliação do acesso à vacina anticovid ao longo da pandemia para controlar a disseminação do vírus. Também defendeu o uso de máscaras, além de ser crítico à falta de diálogo do governo federal com Estados e municípios durante os surtos da doença. A postura de Paiva destoa de medidas propostas pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que discordava, por exemplo, do distanciamento social para impedir o aumento de casos da doença.

Durante a campanha, Paiva disse que um dos focos do novo governo será a integração da atenção primária com as prefeituras e o investimento na telemedicina.

Eleuses foi um dos primeiros nomes citados por Tarcísio durante a campanha para assumir um cargo em secretaria. Ele é o segundo secretário anunciado pelo governador eleito. O atual responsável pela secretaria de Educação no Paraná, Renato Feder, ocupará a pasta homônima em São Paulo.

Ao assumir como deputado suplente neste ano, Eleuses foi favorável ao fim do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que obriga planos de saúde a cobrir tratamentos que estão fora da lista obrigatória de procedimentos previstos.

Transição

O grupo que atua na transição entre gestões está reunido desde segunda-feira no edifício Cidade I. Ontem, 105 nomes foram anunciados para participar da equipe e dialogar com o governo de Rodrigo Garcia (PSDB).

Nesta quarta-feira, 23, a equipe discutiu assuntos relacionados ao orçamento público e recursos humanos. Pela manhã, a equipe se reuniu com Philippe Duchateau, da secretaria de Orçamento e Gestão do Estado. Além de Tarcísio, participaram dos encontros Priscilla Perdicaris, indicada na equipe de coordenação, o vice-governador eleito Felicio Ramuth, o ex-secretário de Esportes de São Paulo Aildo Rodrigues, e Marcelo Branco, que foi secretário de Transportes na capital paulista e presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Branco é um dos nomes ligados ao PSD cotados para assumir uma secretaria na administração de Tarcísio.

Tarcísio também se reuniu com o deputado estadual Gilmaci Santos (Republicanos), parlamentar cotado para assumir a liderança do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2023, e com o presidente do PTB paulista Otavio Fakhoury, que apresentou nomes ao governador eleito para a área econômica. O partido está em processo de fusão com o Patriota.