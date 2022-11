Gerardo ‘Tata’ Martino foi apontado pelos mexicanos como grande responsável pela derrota por 2 a 0 para a Argentina que deixou sua seleção à beira da eliminação na Copa do Catar. Bastante ofendido nas redes sociais, o treinador optou por um discurso otimista de que nada está perdido, mas lamentou o “pequeno erro” do time em descuidar de Messi no primeiro gol, lance que definiu como decisivo pelo placar final em Lusail.

Na visão do comandante do México, que é argentino e conhece muito bem o astro por já tê-lo comandado no Barcelona, um resultado positivo passava por não dar nenhuma brecha ao camisa 10 oponente. “Messi não precisa de cinco minutos para te fazer mal, nem mesmo de 30 segundos”, afirmou o técnico do México, ao justificar a derrota. “”Cometemos um pequeno erro e o Messi marcou. Depois, ainda veio o segundo gol.”

Com o revés, o México agora figura na última colocação do Grupo C, com somente um ponto, diante de quatro da líder Polônia e três de Argentina e Arábia Saudita. Mesmo assim, depende apenas de suas forças para avançar em segundo da chave e Tata Martino se apega à chance matemática para confiar na ida às oitavas de final.

A conta é simples: ganhar dos árabes de preferência por mais de um gol e torcer para que haja um vencedor no embate entre Argentina e Polônia, de preferência também por ao menos vantagem de dois gols. Caso haja empate no outro compromisso, os mexicanos necessitarão de uma goleada por quatro gols.

“Enquanto tivermos chances, vamos tentar. A Arábia Saudita terá de ganhar o jogo e nós também. Eles terão de marcar, e nós também. Na vida e no futebol, devemos estar preparados para aproveitar as ocasiões. A minha equipe continua com chances, mesmo que seja difícil”, enfatizou.

“Saímos de cabeça erguida, frente a um grande adversário, e tenho a certeza de que vamos dar tudo no próximo jogo”, previu. “Impedimos a Argentina de ter ocasiões durante uma hora. Messi teve espaço quando marcou porque cometemos um erro, mas penso que ele não teve muita liberdade durante o jogo”, avaliou.

E explicou sua escolha por dois homens de frente rápidos, casos de Lozano e Alexis Vega, substituídos justamente após o México sair em desvantagem e uma das broncas dos torcedores. “Jogamos com dois atacantes rápidos na frente porque achamos que era a melhor forma de incomodar a Argentina”, justificou. “Não tivemos o êxito que esperávamos porque falhamos no último passe.”