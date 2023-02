Philadelphia 76ers e Boston Celtics, dois dos melhores times da Conferência Leste, fizeram um embate com cara de playoff na noite deste sábado, que terminou de forma eletrizante e com vitória dos Celtics por 110 a 107. A 1,3 segundos do fim, Jayson Tatum acertou um arremesso de três pontos para desempatar o jogo. Os Sixers deram a saída, Joel Embiid tentou da própria quadra e acertou a bola que empataria novamente a partida, mas o cronômetro já havia sido zerado por milésimos de segundo durante o arremesso.

Alguns torcedores dos 76ers chegaram a ficar na expectativa pelo empate e a arbitragem precisou avisar que o lance de Embiid não valeu. O camaronês foi o grande nome do jogo, com 41 pontos e 12 rebotes. Tatum, apesar de muito decisivo, teve atuação mais apagada e terminou com 18 pontos, 13 rebotes e seis assistências. O cestinha do time de Boston foi Jaylen Brown, que marcou 26 pontos, seguido por 18 de Derrick White. Pelos 76ers, James Harden ainda anotou 21 pontos e Tobias Harris outros 19.

O emocionante duelo entre as potências da Conferência Leste aconteceu no Wells Fargo Center, na Philadelphia. Os donos da casa seguem em terceiro na chave, com 39 vitórias e 20 derrotas. Enquanto o atual campeão segue dominando o lado leste com 44 vitórias e 17 derrotas, seguido de perto pelo Milwaukee Bucks.

Os Sixers entraram em quadra tentando se provar depois da derrota por 106 a 99 em Boston no início do mês e eles realmente tomaram a frente, com uma tímida vantagem nos dois quartos iniciais, por 56 a 50. Os Celtics passaram à frente no terceiro quarto, por dois pontos (80 a 78). O time da casa perseguiu o placar durante todo o quarto e virou a 1min58s do fim. Os pontos seguiram divididos e o duelo empatado restando 11 segundos, até o arremesso de Tatum.

GRANDE EMBATE NO LADO OESTE

A Conferência Oeste também teve um jogo entre pesos-pesados na noite deste sábado. O vice-líder Memphis Grizzlies venceu o líder Denver Nuggets por 112 a 94 no FedExForum, em Memphis. Ja Morant foi o maior pontuador do confronto com 23, além de sete rebotes. Tyus Jones adicionou outros 17 para os Grizzlies. Nikola Jokic liderou os Nuggets com 15 pontos e 13 rebotes e teve ajuda de Jeff Green (12 pontos), Christian Braun (11) e Kentavious Caldwell-Pope (11).

Com 36 vitórias e 23 derrotas, o Memphis Grizzlies é o segundo colocado do lado oeste. O Denver Nuggets soma 42 triunfos e apenas 19 partidas perdidas e lidera a chave. Os times entraram em quadra em momentos diferentes. Enquanto o time de Denver vinha de quatro vitórias seguidas, o Memphis acumulava seis derrotas nos últimos 10 jogos, ameaçado pelo Sacramento Kings. Mas os papéis se inverteram quando o jogo começou. Enquanto o ataque dos Nuggets falhava, Ja Morant e companhia aproveitaram para abrir vantagem, que era de 24 pontos já na metade da partida terminou em 18.

Confira os resultados da NBA deste sábado:

Detroit Pistons 91 x 95 Toronto Raptors

Charlotte Hornets 108 x 103 Miami Heat

Orlando Magic 108 x 121 Indiana Pacers

New York Knicks 128 x 106 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 112 x 94 Denver Nuggets

Philadelphia 76ers 107 x 110 Boston Celtics

Utah Jazz 118 x 102 San Antonio Spurs

Confira os jogos da NBA deste domingo:

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Houston Rockets