Taylor Swift irá escrever e dirigir seu próprio filme, lançado pela Searchlight Pictures. A informação foi divulgada pela revista Variety.

A Searchlight Pictures, conhecida pelos filmes vencedores do Oscar de melhor filme A Forma da Água e Nomadland, ainda não revelou o nome do longa, data de estreia ou elenco.

A novidade acontece após o sucesso da cantora em seu primeiro curta-metragem, o videoclipe da versão de 10 minutos de All Too Well. O clipe foi exibido em festivais como de Tribeca e de Toronto.

“Taylor é uma artista e contadora de histórias única. É uma alegria e um privilégio colaborar com ela enquanto ela embarca em uma jornada criativa nova”, comentaram os presidentes do estúdio, David Greenbaum e Matthew Greenfield.