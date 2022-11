O inesperado triunfo da Arábia Saudita sobre a Argentina na abertura do Grupo C da Copa do Mundo do Catar segue rendendo assunto na internet. Desta vez, um vídeo da conversa de Hervé Renard, técnico da equipe saudita, no intervalo da partida viralizou. O francês aparece extremamente irritado com o desempenho do time, que foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 e, após ouvir as instruções do técnico, mudou de postura conquistando a virada por 2 a 1.

Irritado com o gol marcado por Lionel Messi, que abriu o placar de pênalti, Renard se mostrou irritadíssimo com a marcação frouxa em cima do craque argentino e chegou até mesmo a provocar seus atletas perguntando se eles tinham ido ao Lusail Stadium para “tirar fotos” com o astro rival.

“Podemos continuar assim? Com exceção do Salman, que não pode jogar, eu pergunto para os outros: o que estamos fazendo aqui? Saleh, é assim que marcamos? Marcar significa que precisamos ir para cima. Tambakti, o Messi está no meio de campo com a bola e você segue na defesa. Você quer que o Ali vá marcá-lo? Se quiserem, peguem seus telefones e tirem uma foto com ele (Messi). Se estiverem na defesa e ele (Messi) pegar na bola, temos de persegui-lo”, reclamou Hervé Renard.

Na sequência de sua fala enérgica, Renard motivou seus jogadores e fez destaques positivos do primeiro tempo. O comandante ainda pediu que o time desse tudo de si, reiterando a importância de se disputar um Mundial. Todo o discurso do técnico era traduzido simultaneamente por um tradutor, que não poupou energia para transmitir a mensagem da forma mais fidedigna possível.

“Quando temos a bola estamos indo bem. Viram o que conseguimos fazer? Não sentem nada? Não sentem que podemos virar essa partida? Não sentem? Eles (Argentina) estão jogando relaxados. Vamos, vamos, pessoal, isso é a Copa do Mundo. Entreguem tudo! Quando estiverem perto da área não fiquem parados. Kanno, você foi fantástico. E todos sabem que podem fazer isso. Vamos!”, concluiu.

Na volta do intervalo, a Arábia Saudita aproveitou duas oportunidades com Saleh e Salem Al-Dawsari para virar a partida e garantir o inesperado triunfo. A alegria com o resultado foi tamanha que o rei do país, Salman Bin Abdulaziz Al Saud, decretou feriado nacional no dia seguinte.

Segundo informações divulgadas pelo veículo Arab News, a ação foi proposta pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, filho do monarca. A Saudi Press Agency, agência oficial de notícias da nação islâmica, divulgou no Twitter a determinação. “Quarta-feira será Feriado para todos os Funcionários de todos os Setores do Governo e Setor Privado, e Alunos de todas as Etapas Educacionais”, publicou.

O próximo compromisso da seleção saudita será contra a Polônia, no próximo sábado, no Education City Stadium. Em caso de novo triunfo, a seleção avançará para as oitavas de final.