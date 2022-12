Enfrentar a Argentina não é uma novidade para Graham Arnold. O técnico da Austrália, que vai comandar sua equipe no duelo das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, diante do adversário sul-americano, neste sábado, em Rayyan, relembrou o embate nas eliminatórias para o Mundial de 1994 contra Diego Armando Maradona.

“Joguei contra Maradona nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Não esperávamos jogar com eles porque haviam perdido por 5 a 0 para a Colômbia e Maradona tinha engordado. As pessoas queriam o seu retorno, perdeu muito peso e voltou. Ele deu o passe para o gol da classificação da Argentina. Era impossível chegar perto dele. Uma das melhores coisas de que me lembro como jogador foi ter jogado com Maradona”, disse Arnold.

Neste duelo com o campeão da Oceania contra o quinto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas, as duas seleções empataram o primeiro duelo por 1 a 1.

Nesta Copa do Catar, a Austrália começou com derrota para a França (4 a 1), mas obteve duas vitórias em sequência, ao superar Tunísia e Dinamarca, ambas por 1 a 0.

A Austrália retorna para a disputa de uma fase de oitavas de final de um Mundial, fieto que não conseguia desde o Mundial de 2006, na Alemanha.