Técnico da Coreia do Sul, adversário do Brasil nas oitavas de final, Paulo Bento criticou neste domingo o costume recente dos clubes do País em contratar treinadores portugueses. Bento, ele mesmo um português, afirmou que a procura das equipes brasileiras por compatriotas vem sendo feita sem critérios técnicos.

“Mais do que a nacionalidade, que não creio que seja importante, é as pessoas saberem quem quer, o que quer e por que quer. Se é português, italiano ou brasileiro, não interessa. Têm de saber a competência de quem vai ocupar o cargo. Não é porque um treinador português teve sucesso que devem procurar outro português”, declarou Bento.

O atual técnico da seleção sul-coreana evitou citar nomes, apesar da referência indireta a Jorge Jesus, que fez sucesso no Flamengo em 2019 e acabou inspirando outros clubes brasileiros a procurar profissionais de Portugal. “Claro que os treinadores portugueses são competentes e sabem o que querem. E quem contrata, sabe? Acho que não.”

O próprio Paulo Bento teve oportunidade de trabalhar no Brasil, embora sua passagem pelo Cruzeiro, em 2016, tenha sido curta, de menos de três meses. “Não posso falar muito de uma experiência que durou pouco mais de dois meses. O que ficou foi o carinho pelas pessoas com quem convivi e trabalhei lá. Mas, desportivamente, foi um trabalho muito curto.”

Comandando a Coreia do Sul, Bento somou uma vitória, um empate e uma derrota no Grupo H da Copa do Mundo do Catar. O time asiático avançou em segundo lugar, atrás de Portugal, time que os sul-coreanos derrubaram, de forma surpreendente, na rodada final. Na segunda, o duelo com o Brasil, pelas oitavas, está marcado para as 16 horas.