Com o objetivo de se manter 100% nesta fase de grupos, a Inglaterra vai poder contar com um de seus principais jogadores para o confronto com os Estados Unidos, em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo do Catar. Recuperado de pancada no tornozelo, Harry Kane foi confirmado pelo técnico Gareth Southgate.

“Harry trabalhou um pouco separado do grupo, mas está bem. Vai estar em condições de jogo na sexta-feira”, afirmou o treinador da seleção inglesa. A preocupação com o atacante do Tottenham se justifica pela entrada dura que recebeu na partida de estreia com o Irã.

Ele precisou ser substituído no início do segundo tempo da goleada de 6 a 2 e já iniciou tratamento. O jogador passou a ser monitorado pelo departamento médico da seleção e foi liberado nesta quarta. “Ele fez um exame para garantir e foi constatado que está tudo bem”, comentou o técnico na coletiva de imprensa.

Além de buscar uma classificação sem sustos para as oitavas de final, Kane entra em campo movido por um recorde. Ele marcou 51 vezes em 76 jogos pela Inglaterra e está a dois gols de superar Wayne Rooney na artilharia da seleção.

O dia foi de boas notícias para os ingleses. O zagueiro Harry Maguire, que também foi substituído contra os iranianos, está recuperado e reforça a equipe. Quem tem chances de estrear na Copa do Mundo é o defensor Kyle Walker. Recuperado de uma cirurgia na virilha, o atleta intensificou seu treinamento e está disponível para jogar na sexta-feira.

O atacante Callum Wilson não treinou, mas segundo o técnico inglês não apresenta nenhum problema. Já o meia James Maddison, ausente na estreia com o Irã, ficou fora da atividade da seleção. Com um problema no joelho, sua escalação não está garantida.

A intenção do treinador inglês após a boa estreia é buscar a segunda vitória na competição para aumentar a confiança do grupo. No entanto, o comandante não espera facilidades diante dos americanos.

“Eles têm alguns jogadores que conhecemos do Campeonato Inglês e mostraram, no primeiro tempo contra o País de Gales, o melhor lado deles. Os Estados Unidos vão pressionar muito, serão organizados e são muito bem treinados”, completou o treinador.