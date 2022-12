O técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, lamentou a eliminação de sua equipe para a França nas quartas de final da Copa do Mundo. Após a derrota por 2 a 1 neste sábado, no Al-Bayt Stadium, o treinador declarou que sua equipe tinha plenas condições de bater os atuais campeões mundiais, mas reconheceu que a equipe falhou “nos momentos-chave”. A Inglaterra esteve duas vezes atrás no marcador e poderia ter buscado o empate, mas o astro Harry Kane desperdiçou um pênalti.

“Viemos aqui para ganhar o torneio. Acreditávamos nisso, e nosso desempenho esta noite, diante dos atuais campeões, mostrou que poderíamos ter feito isso”, considerou Southgate. “Mas nos momentos-chave, quando você joga em uma partida de alto nível, as chances criadas precisam ser aproveitadas.”

O treinador inglês citou a pressão que sua equipe apresentou no segundo tempo. “Tivemos mais chutes a gol, o goleiro deles fez boas defesas. Só que esse é um jogo em que se tem pouca margem.”

Southgate também isentou Kane de qualquer culpa pela eliminação. O astro inglês marcou um de pênalti, mas isolou de forma incrível um segundo pênalti marcado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

“Harry tem sido incrível para nós. Ele nos passa muita confiança nesses momentos. Não estaríamos aqui se não fosse pelo número de gols que ele marcou para nós”, considerou o treinador. Após a partida, Kane estava desolado em campo e precisou se consolado pelos colegas.

Por fim, o treinador não quis confirmar se seguirá à frente da seleção inglesa, mesmo que tenha contrato até o fim da próxima edição da Eurocopa, em 2024. “Depois de cada torneio, sentamos, revisamos e refletimos. É preciso um pouco de tempo para garantir que se tome a decisão certa”, observou.