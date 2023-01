António Oliveira (Crédito: Valquir Aureliano)

O técnico do Coritiba, António Oliveira, explicou sua estratégia no início do Campeonato Paranaense. Nos dois primeiros jogos, usou 22 jogadores diferentes. Da primeira para a segunda partida, fez seis trocas no time titular.

“O objetivo é todos se sentirem importantes e motivados. É pensarem que todos, em qualquer momento, podem receber uma oportunidade. Gosto de ter dois jogadores por posição e acho que, com isso, o clube só sai ganhando”, declarou o treinador, em entrevista coletiva.

A tendência é que o time tenha novas mudanças para a próxima partida, no domingo (dia 22), contra o Rio Branco, no Couto Pereira.

Dos 26 inscritos no Paranaense, apenas quatro ainda não jogaram. Um deles é o zagueiro Jean Pedroso, que está com a seleção brasileira sub-20, que disputa o Sul-Americano da categoria. Outros três são os goleiros Alex Muralha, Sidnei e Marcão.

O volante Andrey, o meia Boschilia e o ponta/lateral Warley se recuperam de lesões e ainda não foram inscritos na competição. O prazo acaba em 10 de fevereiro.

DESEMPENHO

Em relação ao desempenho, António Oliveira fez sua análise. “Houve uma evolução. Os movimentos tiveram muito mais fluidez. Evidentemente, estamos melhores fisicamente, os jogos proporcionam isso. Hoje estivemos mais competitivos, mais confiantes. Soubemos controlar o adversário e o resultado não deixa qualquer margem para dúvida”, disse.

O treinador tem como característica um futebol direto e com muita pressão no adversário, o que exige bastante da parte física. “É evidente que a equipe não está preparada para jogar 90 minutos em um ritmo elevado, porque o nosso estilo exige constante pressão sobre o adversário. Mas esse será o nosso caminho durante muitos jogos”, comentou o treinador.