O técnico Walid Regragui descartou, em entrevista coletiva nesta terça-feira, qualquer tipo de mudança no esquema tático do Marrocos a fim de neutralizar o meia Modric, principal nome da Croácia, na estreia das duas seleções na Copa do Mundo do Catar.

O foco para essa partida, de acordo com o comandante marroquino, é concentrar as ações no esquema que vem sendo trabalhado na fase de preparação. “Nós estamos prontos para dar o máximo e receber nossa torcida. Temos bons jogadores e acredito na nossa preparação, no coletivo. Não será fácil, certamente”, disse.

Na entrevista, Regragui tratou de passar o favoritismo da partida para o adversário. “Os croatas são os favoritos, jogaram a última final, têm um Bola de Ouro. Mas, nós temos jogadores como Ziyech, Mazraoui e Boufal. Não nos fixamos em Modric”, completou Regragui.

O segredo para ter uma estreia vitoriosa também foi falado na conversa com os jornalistas. Para o técnico marroquino, o caminho para alcançar a vitória é “ser constante no jogo, com ou sem a bola” e, sobretudo, saber o que fazer dentro de campo. “Vai ser um duelo tático”.

Regragui ainda foi questionado sobre a derrota da Argentina para a Arábia Saudita, que é comandada pelo francês Hervé Renard. “É um amigo com que falo muito. Estamos muito felizes por eles. O futebol pode ser de todos, e todos devem ser celebrados. Isso nos mostrou o caminho a seguir”, garantiu.

O Marrocos está no Grupo F do Mundial do Catar e faz a sua estreia nesta quarta, às 7 horas (de Brasília). No mesmo dia, Bélgica e Canadá se enfrentam completando a primeira rodada da chave na competição.