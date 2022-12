A atuação vibrante e o gol marcado de cabeça na vitória de Portugal sobre a Suíça por 6 a 1, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, renderam ao zagueiro Pepe elogios do treinador Sérgio Conceição. Os dois trabalham juntos no Porto, de Portugal. Após a partida, o técnico exaltou a sua longevidade e qualidade nos gramados. “Um animal supercompetitivo”.

Conceição falou do bom momento que o atleta atravessa, comentou sobre a sua liderança em campo e disse que, estar em forma, aos 39 anos, já dá um traço da personalidade do jogador.

“Aos 39 anos, com alguns títulos da Liga dos Campeões, da Eurocopa, e a alegria que ele mantém, é uma coisa fantástica. Esse profissionalismo é essencial. O Pepe se cuida muito e por isso é um animal supercompetitivo. Quando, às vezes, os jogadores não pensam em trabalhar, Pepe é justamente o atleta que está sempre mais focado e interessado em se aprimorar”, afirmou o treinador durante entrevista coletiva antes do jogo da Taça da Liga Portuguesa, que acontece nesta quinta-feira, contra o Chaves.

Natural de Maceió, capital do estado de Alagoas, Pepe se naturalizou português e construiu uma carreira vitoriosa na Europa. Contra a Suíça, o defensor obteve uma marca especial em Mundiais. Ele agora é o segundo jogador mais velho a fazer gol em uma Copa do Mundo e só fica atrás do camaronês Roger Milla, que em 1994, aos 42 anos, também balançou a rede rival nos Estados Unidos.

Classificado às quartas de final da Copa do Mundo, Portugal agora enfrenta a seleção do Marrocos, que eliminou a Espanha. O duelo está marcado para este sábado, no Al Thumana Stadium, às 12 horas (de Brasília).