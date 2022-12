O técnico espanhol Jordi Fernández estreou com vitória na NBA no comando do Sacramento Kings sobre o Toronto Raptors, por 124 a 123, no Canadá, na rodada de quarta-feira da NBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos.

Sétimo na Conferência do Oeste, o time californiano contou com 27 pontos, seis rebotes e dez assistências de De’Aaron Fox e 21 pontos e 20 rebotes de Domantas Sabonis, filho do lendário pivô lituano Arvydas Sabonis, para obter a 15ª vitória, em 27 jogos.

Já os canadenses perderam pela 15ª vez, depois de 28 rodadas, para ficar com a décima colocação no Oeste, apesar dos 39 pontos marcados por Fred VanVleet e dos 27 de Scottie Barnes.

Em Indianápolis, o Golden State Warriors somou a 13ª derrota nas 15 visitas que fez na temporada, ao ser derrotado pelos Pacers por 125 a 119.

Além da derrota, os atuais campeões sofreram com a lesão no ombro esquerdo do astro Stephen Curry, que só ficou 30 minutos em quadra, mas marcou 38 pontos, pegou sete rebotes e fez sete assistências.

O Indiana Pacers soma 15 vitórias e 14 derrotas e está na sétima colocação do Leste, enquanto o Golden State Warriors, décimo no Oeste, acumula 14 vitórias e 15 derrotas.

Em Denver, Jokic mais uma vez foi espetacular, ao marcar 43 pontos e agarrar 14 rebotes, para garantir a vitória dos Nuggets sobre Washington Wizards por 141 a 128.

Foi a oitava derrota seguida da equipe da capital norte-americana, que é a 12ª do Leste, com apenas 11 vitórias, em 29 jogos. Denver é o terceiro do Oeste, com 17 vitórias e dez derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta:

Charlotte Hornets 134 x 141 Detroit Pistons

Indiana Pacers 125 x 119 Golden State Warriors

Orlando Magic 135 x 124 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 123 x 124 Sacramento Kings

Chicago Bulls 120 x 128 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 108 x 110 Miami Heat

San Antonio Spurs 112 x 128 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 90 x 105 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 141 x 128 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 99 x 88 Minnesota Timberwolves

Acompanhe os jogos desta quinta:

Houston Rockets x Miami Heat

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns