Frases de efeito, jogo psicológico e estratégias de motivação. Esses foram alguns dos procedimentos usados pelo técnico Diego Alonso na coletiva desta quarta-feira, para destacar a seleção do Uruguai às vésperas da estreia da equipe na Copa do Mundo do Catar.

“Não há ferramenta mais importante para um treinador do que os jogadores de futebol. Para mim, os uruguaios são os melhores jogadores do mundo. São eles que defendem e vestem a camisa. Estou muito feliz por treinar a seleção”, afirmou o comandante.

Alonso explica ainda a relação de confiança que domina o ambiente de trabalho e da cumplicidade com o elenco. “Quando digo que são os melhores para mim, é porque são meus. Meus filhos são os melhores do mundo. Talvez não tirem as melhores notas, mas ninguém os ama mais do que eu. O mesmo acontece com os atletas”, comentou.

Sobre o estágio atual da seleção, o treinador destacou o planejamento e agora espera ver os resultados dentro de campo. “Dividimos a preparação em duas partes. Em Abu Dabi, fizemos a primeira etapa, que era receber os jogadores e nos preparar mentalmente. No Catar, refinamos o treinamento para enfrentar os rivais”, disse.

O passo inicial para fazer uma campanha digna das tradições do Uruguai também foi ensinado pelo treinador. “Um bom mundial é vencer o primeiro jogo. Todo o resto vem depois. Sabemos onde queremos ir e o que queremos alcançar. No entanto, o mais importante para nós é jogar bem. É o jogo mais importante.”

Sobre o adversário, as perguntas se concentraram no atacante Son Heung-min, principal nome da seleção rival. Alonso preferiu falar de uma forma geral para mostrar como o Uruguai deve se comportar na partida de estreia.

“A Coreia não é apenas um nome. Eles têm outros bons jogadores, são muito bem treinados e com um técnico experiente. A única vantagem que podemos obter é tentar ser melhor do que eles na partida”, encerrou.

Os uruguaios estão no Grupo H da Copa do Mundo ao lado da Coreia, de Portugal e de Gana. Após o jogo da estreia, o time do técnico Diego Alonso encara, na segunda rodada, a forte seleção de Portugal na próxima segunda-feira. O último jogo da fase classificatória acontece contra Gana, no dia 2 de dezembro.