O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), fez no final da manhã desta sexta-feira, 6, uma publicação no Twitter, sobre a primeira reunião ministerial do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O nosso presidente acabou de dar um grande recado aos ministros e líderes do governo. Temos que dialogar e buscar a união em prol do Brasil. Não há tempo para divergências enquanto 33 milhões de pessoas não têm o que comer. ‘Vamos acabar com a fome e dar saúde para o povo’.”

Na abertura da reunião ministerial ocorrida na manhã desta sexta, Lula afirmou que seu governo não é de “pensamento único”, mas composto de “pessoas diferentes” que precisarão fazer esforço para “construir” de forma igual.