A proibição da venda e consumo de cerveja nos estádios anunciada às vésperas da Copa do Mundo do Catar gerou enorme polêmica mundo afora – menos na CBF. Neste domingo, horas antes da partida de abertura do Mundial, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, disse que é preciso “respeitar a cultura” do país que sedia a Copa.

Além da polêmica sobre o consumo de bebidas alcoólicas, o Catar tem sido alvo de críticas do mundo inteiro em questões envolvendo direitos humanos.

“A gente vive focado somente ali pra dentro de campo, exclusivamente. As outras bandeiras, a gente respeita todas, os posicionamentos”, sustentou Rodrigues. “(Mas o Catar) É um outro país, e temos também que respeitar a cultura. A gente respeita todas as reivindicações, todas as bandeiras, mas a CBF está focada somente em se manifestar com o futebol.”

O alegado foco no futebol vem do fato de que, neste Mundial, Ednaldo Rodrigues acumula também o cargo de chefe da delegação brasileira, um fato inédito entre cartolas do País. Por isso, ele tem acompanhado a seleção desde a preparação do grupo em Turim. Neste domingo, antes de ir ao jogo de abertura da Copa, o dirigente fez uma rápida visita ao CT da seleção brasileira em Doha.