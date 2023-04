(Franklin de Freitas)

O sol ainda predomina em Curitiba até a quarta-feira, pelo menos, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Mas, a partir da quinta-feira (6), o tempo pode mudar, e chove em boa parte do Estado e na Capital.



O tempo fechado também deve entrar pelo feriado da Sexta-Feira Santa (7) até a Páscoa, neste domingo (9). As temperaturas também caem, e pode fazer até o friozinho de outono em Curitiba. A máxima na sexta-feira tem previsão de 20ºC e no domingo de Páscoa, de 18ºC. As mínimas ainda não caem muito, mas ficam na casa dos 14ºC.