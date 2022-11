A variação de temperatura nos ambientes da Copa do Mundo do Catar por causa do forte ar condicionado tem causado problemas para quem está trabalhando na competição, principalmente para os jogadores. Os primeiros casos revelados nesta segunda-feira foram do atacante Morata e o lateral Carbajal, ambos da seleção da Espanha.

Morata participou apenas de parte do treinamento de domingo, enquanto Carbajal nem saiu de seu quarto na concentração nesta manhã de segunda-feira.

Ambos prejudicaram sua preparação para a estreia espanhola no Mundial, quarta-feira, diante da Croácia, pelo Grupo E, mas deverão estar à disposição do técnico Luís Enrique.

Durante o dia, o período de maior calor é no final da manhã, quando os termômetros chegam a atingir 35 graus. Nos estádios a aclimatação diminui para 25 graus. Os atletas e jornalistas ainda convivem com as ‘baixas’ temperaturas nos ônibus dos diversos traslados e nas salas de imprensa, onde o ‘frio’ é de 18 graus.

No treino desta segunda-feira, Luis Enrique, em um primeiro momento, mostrou a seus jogadores, em um dos campos do CT de treinamento, como se comporta os croatas taticamente. A atividade foi feita sob 27 graus de temperatura. Depois, apresentou o que pretende ver de seus jogadores em campo.