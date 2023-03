Mario Akira

Depois de dois dias com temperaturas mais amenas, Curitiba pode voltar sentir um pouco de calor, nesta quarta-feira (29). A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de marcas acima dos 26ºC na Capital, e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde.



Ainda podem ocorrer pancadas de chuva nesta quinta-feira (30), mas a partir da sexta-feira (31) o sol reaparece entre muitas nuvens. No fim de semana, o tempo começa bom, com sol no sábado (1) e algumas nuvens no domingo (2). Neste dia, as temperaturas voltam a oscilar para baixo, e faz um pouco de frio.