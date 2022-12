A tenista chilena Bárbara Gatica Avilés, número 233 do ranking da WTA, foi suspensa por três anos depois de admitir que foi paga para perder intencionalmente uma partida em 2016, informou a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA, siga em inglês) nesta quinta-feira.

Além de não poder jogar até dezembro de 2025, a tenista de 26 anos, que nunca esteve acima da posição 158 do ranking, deverá pagar uma multa de US$ 5 mil (R$ 26,5 mil). A agência não informou qual foi o valor recebido pela chilena e qual partida foi comprada para a tenista perder propositalmente.

A última partida de Gatica foi ao lado da tenista brasileira Rebeca Pereira (210 do ranking da WTA), em junho deste ano, pelo torneio de duplas ITF da Áustria. Elas perderam para as tenistas Fomina-Klotz e Jakupovic, por 2 sets a 0, nas quartas de final.

“A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) confirmou hoje que a tenista chilena Bárbara Gatica Avilés foi banida do esporte por três anos após admitir ter violado as regras do Programa Anticorrupção do Tênis (TACP)”, informou a Agência por meio de nota.

“O caso foi julgado pelo auditor independente anticorrupção Raj Parker e a sanção significa que Gatica Avilés está proibida de jogar ou participar de qualquer evento de tênis sancionado pelos órgãos dirigentes do tênis por um período de três anos, a partir de 9 de dezembro de 2022 até 8 de dezembro de 2025”, disse a ITIA.