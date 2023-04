A homenagem de Thiago Camilo ao tio já começou no carro. O piloto trocou o tradicional número 21 pelo 16, usado por Sérgio Ruas Camilo na Stock Car. Tio, padrinho e incentivador de Thiago, Sérgio morreu em 18 de março, depois de um acidente de moto na BR-265, em Lavras (MG), aos 63 anos.

“Eu estou no automobilismo graças ao meu pai e meu tio, que me apoiaram desde o começo. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui”, lembrou Thiago após a vitória na corrida 2, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. O maior vencedor em atividade na Stock Car não segurou a emoção: “com certeza, meu tio estava comigo nessa corrida”.

O acidente que vitimou Sérgio Camilo aconteceu depois que ele perdeu o controle da motocicleta que pilotava ao passar por um buraco. Sérgio chegou a ser socorrido e passou por cirurgias, mas não resistiu. A BR-256 tem histórico de prejuízos por buracos na pista.

“Faltava uma semana para começar o campeonato. Eu senti muito. Costumo ser frio nesses momentos, mas foi uma perda irreparável, do descaso. Não foi uma fatalidade. Não quero apontar culpados, mas meu tio não volta mais”, desabafou Thiago. “Vou pedir que os responsáveis pelas estradas olhem para os pais de família que saem de casa todos os dias. Por conta de um descaso, eles podem não voltar.”

Thiago Camilo comemorou muito a vitória em Goiânia. Ele passou a temporada 2022 em branco. A última vez Camilo que havia vencido foi em 12 de dezembro de 2021, na corrida 1 da última etapa daquela temporada, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com a vitória, ele abre o campeonato na vice-colocação, com 39 pontos. O líder é Daniel Serra, com 43. A Stock Car 2023 volta em 23 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.