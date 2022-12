Thiago Oliveira, apresentador do programa É De Casa, da Rede Globo, casou-se com Bruna Matuti, grávida da primeira filha do casal. A cerimônia íntima ocorreu no domingo, 4, na casa deles.

“Foi tudo perfeito. Nossa cerimônia foi em casa, com a nossa família e com a nossa filha Ella. Escolhemos um casamento pequeno, mas com um significado enorme para nós. Obrigado família, obrigado amor. Que Deus e Nossa Senhora Aparecida nos abençoe sempre”, escreveu Thiago no Instagram.

Com os seguidores, ele compartilhou um vídeo do casamento. “Muito, muito feliz por vocês três. Deus sabe de todas as coisas e que Ele seja o farol para guiá-los”, comentou uma pessoa na publicação. “Gosto tanto de ver pessoas felizes”, disse outra.

Thiago, que aguarda pela chegada da sua primeira filha, ficou emocionado, durante o programa na Globo, ao revelar o sexo e nome do bebê no sábado, 3.

Ao vivo, o jornalista mostrou cenas do chá revelação enquanto falava da vontade de construir uma família. “É uma menina, uma princesa. Desde sempre eu soube que meu primeiro bebê seria uma menina. Quando eu falo que realizei um sonho é porque desde os meus 12 anos eu falo que quero ser 50% do que os meus pais foram para mim. Eu esperei esse momento para dizer que eu sou pai, e é a coisa mais maravilhosa do mundo”, disse.