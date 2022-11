Tiago Abravanel participou do Programa Silvio Santos, do SBT, no domingo, 6, ao lado do seu marido, Fernando Poli, e comentou sobre a celebração do seu casamento. Antes das dinâmicas, o programa hoje apresentado por Patricia Abravanel, exibiu um vídeo do dia da cerimônia.

No palco, Tiago revelou a sua tia Patrícia, que esteve presente no casamento, que recebeu uma mensagem do avô Silvio Santos, mesmo ele não tendo comparecido ao evento.

“Ele escreveu que, independentemente da festança, o mais importante era a amizade e a relação que nós [ele e o marido] temos”, disse Tiago, revelando que a mensagem foi por escrito, num cartão, não por meio de uma ligação.

Tiago também falou do seu encontro com Patrícia, revelando ser a primeira vez nesse ano que tinha visto a tia desde a sua saída do Big Brother Brasil 2022.

“Eu pensei: ‘meu Deus, ela veio'”, disse, revelando também que sua outra tia Rebeca Abravanel também esteve presente.

A noite, o ator também foi um dos principais nomes a participar do Teleton, maratona televisiva de arrecadação de recursos para a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), promovida anualmente pelo SBT. No programa ele interagiu com Patricia e suas outras tias.