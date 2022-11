A tão sonhada carreira fora do Brasil de Tiago Nunes vai começar no Peru, dirigindo o Sporting Cristal. O treinador tinha propostas de algumas equipes nacionais, mas aceitou o desafio de dirigir o terceiro maior campeão do país. Ele acertou por uma temporada.

“Bem-vindo profe Nunes! Nos alegra anunciar que Tiago Nunes será nosso novo treinador em 2023”, oficializou o atual vice-campeão peruano em suas redes sociais. Ainda divulgou um vídeo enfatizando os grandes feitos do técnico, sobretudo no Athletico-PR.

Desde a saída do Ceará, ainda em março deste ano, que Tiago Nunes vinha falando em aceitar um desafio fora do País. Após oito meses desempregado, ele resolveu aceitar a proposta de uma equipe classificada para a próxima edição da Copa Libertadores. Também tentará recolocar o Sporting Cristal no topo do Peruano.

Apesar de ter perdido a última edição do Campeonato Peruano, o Sporting Cristal vinha erguendo a taça em anos intercalados nos últimos 10 anos. Caso mantenha a sina, resgatará a taça em 2023 sob a direção do brasileiro.

Tiago Nunes substituirá Roberto Mosquera no novo clube e espera dar uma reerguida na carreira após não se dar bem em clubes gigantes do País, casos de Corinthians e Grêmio. Ele era especulado em equipes menores do Brasil e também recebeu sondagem do Independiente Medellín, da Colômbia, mas não aceitou.