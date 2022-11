Em todas as edições, algumas estrelas do futebol mundial ficam fora da Copa do Mundo, porque suas seleções não foram bem nas Eliminatórias. Este é o caso de Erling Haaland, destaque do Manchester City nesta temporada, mas que ficará “ausente” dos gramados pelos próximos 28 dias. No entanto, uma proposta curiosa de empréstimo pelo atacante foi enviada ao City nesta segunda-feira.

O Ashton United, clube quase amador da 7ª divisão, fez uma proposta para que o artilheiro do Campeonato Inglês defendesse a equipe da região de Manchester nos próximos quatro jogos. A ideia, segundo o clube, é que o atacante norueguês mantenha seu ritmo de jogo durante a parada para a Copa do Mundo.

“Com o Campeonato Inglês parado até o final de dezembro, em razão da Copa do Mundo, contatamos os nossos vizinhos de Manchester para que Haaland mantenha seu ritmo, já que não estará presente no Catar”, escreveu o clube em seu site oficial. “Ainda aguardamos uma resposta oficial do Manchester City.”

A proposta é inusitada e dificilmente será aceita pelo Manchester City, visto que o clube utilizará os próximos dias para que o atacante se recupere da maratona de jogos da primeira metade da temporada. Dos 14 jogos do Campeonato Inglês, o atacante foi titular em 12. Na última partida – derrota para o Brentford por 2 a 1 -, o norueguês passou em branco.

“Faz sentido (a vinda de Haaland para o Ashton United)”, afirmou Michael Clegg, técnico do clube. “O City não está jogando e queremos ajudá-los mantendo Haaland em forma. Faz mais sentido do que ele jogar golfe pelas próximas seis semanas.”

Ao todo, Haaland tem 23 gols nesta temporada pelo Manchester City, o mesmo número que o Ashton United marcou em 19 partidas nesta temporada na sua divisão. “Nós acreditamos que ele seria o encaixe perfeito para a nossa equipe e para a dinâmica do nosso grupo”, completou o treinador inglês.

Nas redes sociais, as páginas do Manchester City brincaram com a situação inusitada. O City Xtra, perfil de notícias do clube no Twitter, divulgou o calendário com os próximos jogos do Ashton United. Além disso, o site oficial da equipe da sétima divisão inglesa ficou fora do ar no início desta tarde diante do grande volume de torcedores que acessaram a página com a declaração oficial.