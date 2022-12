Tirullipa usou seu perfil do Instagram na noite de terça-feira, 6, para se desculpar após ter sido acusado de assédio sexual durante a Farofa da Gkay, festa da influenciadora. De acordo com o comediante, ele preferiu ir embora da festa por vontade própria – mas o perfil da festa já havia emitido nota dizendo que ele foi retirado. Na internet, vídeos mostram ele desamarrando os biquínis das convidadas durante uma dinâmica.

“Depois de ter conversado com a Gkay e com todo o pessoal da Farofa, eu quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres. Quero pedir desculpa aqui à Nicole [Louise], que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção. Eu tentei levar uma brincadeira, uma alegria para a Farofa, mas eu me excedi”, iniciou ele. “De fato aquele clima da Farofa de que tudo pode, na realidade tudo não pode. Eu vacilei, errei e estou aqui para pedir perdão a você Nicole e outras que se sentiram feridas”, acrescentou.

Em sequência, pediu desculpas aos fãs e ressaltou a importância da sua família. “Vocês aí, seguidores, me perdoem. A gente que trabalha com comédia é muito complicado para gente, mas Deus sabe do meu coração. Vim aqui com a minha esposa, sou pai de duas filhas mulheres, não queria isso também para as minhas filhas”, completou.

Tirullipa disse então que decidiu deixar a festa para não prejudicar o andamento do evento. “Então, estou pedindo perdão aqui em público a vocês e resolvi me retirar da Farofa. Conversei com a Gkay, falei que não quero prejudicar a festa. A festa vai continuar, aproveitem. A festa é para vocês. Curtam aí. Peço perdão mais uma vez pelas brincadeiras”, falou.

Por fim, avaliou que a situação também pode servir como um ensinamento para todos, mas especialmente para quem trabalha com o humor. “O menos é mais e eu me excedi e isso serve de aprendizado não só para mim como para muitos outros comediantes de que o menos é mais e de fato eu passei do ponto. Perdão, desculpa. A minha intenção não foi essa. Só queria ter levado alegria, mas infelizmente aconteceu isso. Perdão, boa festa a todos aí da Farofa”, concluiu.

Entenda o caso

Nicole Louise, uma das mulheres que acusou o ator de assédio sexual, postou um Story no Instagram para dizer que está “indignada” com a situação. “Estou muito mal com o que aconteceu. Eu me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito do caramba”. Sem entrar em detalhes, a influenciadora digital Dora Figueiredo disse no Instagram que presenciou cenas desagradáveis na banheira. Ela queria participar da dinâmica, mas desistiu depois de “ver coisas que não tinha gostado”.