O técnico Tite disse após a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia que o triunfo na primeira rodada da Copa do Mundo se deu independente dos nomes que alinharam para a partida. Ele lembrou que a diferença de postura entre o primeiro e o segundo tempo aconteceu mesmo que não feito nenhuma mudança de nomes, mas sim de posicionamento.

“A equipe fez os 2 a 0 da mesma forma, só reposicionou as mesmas peças”, afirmou Tite. “O 2 a 0 foi o mesmo sistema. Ele tem variação com um, com outro, com Fred, com Paquetá, a equipe tem essas variações.”

Tanto Tite quanto sua comissão técnica reconheceram que o primeiro tempo foi mais difícil. “Fizemos um ajuste de Paquetá, colocado mais à frente, e um ajuste da pressão. Colocamos a pressão mais alta”, destacou o auxiliar Cleber Xavier.

O treinador também comentou sobre a tranquilidade demonstrada pelo time, que não sentiu a pressão de uma estreia. “É pela confiança no trabalho e pela característica de manter a naturalidade. É muito difícil, externar as ideias com vocês. Tentamos trabalhar com naturalidade. Era uma estreia, teve uma série de resultados surpreendentes na Copa”, disse Tite. “Tive de trazer o emocional dos jogadores para baixo, calma.”

Por fim, Tite precisou responder a uma pergunta sobre as críticas que a Fifa tem sofrido por levar a Copa do Mundo ao Catar. E procurou ser diplomático. “Minha área é o esporte e acredito que o esporte é uma ferramenta de educação. Quero que nós sejamos um exemplo, espero que a gente consiga”, desconversou. “Mas entendo todo o contexto. Não somos alienados.”