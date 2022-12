Com a confirmação de que não terá mais Alex Telles para o restante da Copa do Mundo e a dúvida se poderá utilizar Alex Sandro, em tratamento de lesão muscular no quadril, O técnico Tite vai precisar encontrar uma solução para a lateral-esquerda da seleção brasileira.

Alex Sandro não treinou com o restante do elenco neste sábado. Ele ficou na fisioterapia fazendo um trabalho individualizado, o que reduz suas chances de jogar as oitavas de final contra a Coreia do Sul, na segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Stadium 974.

Aumenta, com isso, a possibilidade de Tite ter de improvisar alguém no setor. O técnico começou neste sábado a montar a equipe que enfrentará os sul-coreanos em treino fechado à imprensa. É real o risco de a seleção não ter seus dois laterais-esquerdos e ter de jogar contra os asiáticos com um atleta que não está habituado a jogar no setor.

Telles deixou o duelo com Camarões chorando e a impossibilidade de voltar a jogar foi confirmada pela CBF após o atleta passar por ressonância magnética, que apontou ruptura parcial do ligamento lateral do joelho direito.

Marquinhos foi escolhido para substituir Telles no setor no segundo tempo da partida diante de Camarões e é um dos que surge como alternativa. Mas o zagueiro forma uma dupla de zaga competente ao lado de Thiago Silva. Por isso, é improvável que seja deslocado para a esquerda. Contra Camarões, era uma solução que Tite teve de encontrar às pressas.

Outra possibilidade é deslocar o reserva Bremer para a esquerda. Ele atua nesse lado da zaga, mas é destro, o que reduz a chance de Tite fazer essa improvisação. Éder Militão, zagueiro e também lateral, mas pela direita, não deve ser utilizado do outro lado.

O único canhoto do elenco capaz de jogar na ala esquerda é o meio-campista Everton Ribeiro. O experiente jogador, de 33 anos, começou a carreira há 15 anos como lateral no Corinthians, na base e também no profissional.

Foi jogando nessa posição que ganhou títulos na base corintiana e disputou a Copa São Paulo de Juniores de 2007, integrando a geração que tinha também Lulinha e Dentinho. Everton foi promovido para a equipe profissional e continuou na mesma função. Até que foi emprestado ao São Caetano e lá virou meio-campista, posição que ocupa até hoje.

Jogador mais contestado do elenco até o início da Copa, Daniel Alves é, no momento, o único lateral que Tite tem à disposição, já que, além de Alex Telles e Alex Sandro, Danilo também está machucado.

Danilo foi o primeiro dos laterais a se lesionar, diante da Sérvia, na estreia, e seu estágio de reabilitação está avançado, visto que já participou de três atividades com bola. No entanto, seu retorno, por enquanto, ainda não está garantido. Se o atleta da Juventus se recuperar da lesão no tornozelo, será titular diante dos sul-coreanos.

Nesse cenário, caso Danilo se recupere, Daniel Alves se apresenta como candidato a ser escalado na esquerda. O lateral-direito já atuou pelo lado esquerdo com a camisa da seleção brasileira em um amistoso com a África do Sul em 2014 e até como meio-campista. O veterano se define como um curinga no grupo, capaz de até tocar pandeiro, se precisar.

“Se for para tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que vocês já viram”, dissera ele na coletiva prévia à partida contra Camarões.

Tite atribuiu o excesso de lesões – são cinco machucados em três partidas – à intensidade dos jogos e ao reduzido período de descanso entre os confrontos. “A exigência física para os atletas é cada vez maior, é curto o espaço de tempo. Há um efeito cumulativo dos jogos com um tempo de recuperação menor”, disse.