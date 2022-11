As ausências de Neymar e Danilo, que tratam de lesões em seus tornozelos desde a vitória sobre a Sérvia na estreia da Copa do Mundo, abriram espaço para ao menos cinco jogadores competirem por duas vagas entre os titulares da seleção brasileira para o duelo com a Suíça, nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília), no Stadium 974.

Mudando a disposição tática ou não, Tite tem alternativas de sobra para manter o Brasil competitivo e encaminhar – ou até garantir – antecipadamente a classificação às oitavas de final do Mundial catariano. Abaixo o Estadão listou os possíveis substitutos de Neymar, o craque da equipe, e do lateral Danilo, peça importante no dinâmica do time e uma das lideranças do grupo.

QUEM PODE SUBSTITUIR NEYMAR:

RODRYGO

O atacante do Real Madrid é quem tem mais chances de iniciar diante da Suíça. Ele não é considerado o reserva imediato de Neymar, mas desempenhou função semelhante quando atuava no Santos e se trata de um atleta que “parece que a bola gruda no pé”, nas palavras de Tite.

Além da questão técnica, a escolha por Rodrygo seria especialmente tática. A comissão técnica da seleção avaliou como positiva a atuação do time diante da Sérvia, na estreia da Copa do Mundo, principalmente no segundo tempo, quando o time avançou as linhas. Nesse contexto, Rodrygo seria a melhor opção para tentar fazer rodar a bola à frente da área adversária.

Em Turim, durante a preparação da seleção, Rodrygo falou que treinaria para “ficar mais especialista” jogando como um 10, na armação, caso preciso fosse, e que poderia atuar em qualquer posição no setor ofensivo. “Estou à disposição, não tenho um lugar específico. Onde o Tite quiser me usar, estou aí”. Ele entrou na estreia diante dos sérvios e agradou. Tem oito jogos e um gol pelo Brasil.

FRED

Esta seria uma alternativa mais conservadora, ainda mais considerando que a Suíça tem um meio-campo mais povoado do que os sérvios. O atleta, embora apareça pouco, dá dinâmica para a equipe, entende Tite. Ele tem 29 jogos pela seleção e ainda não balançou as redes.

Se optar por Fred, Tite usará o jogador do Manchester United como volante, ao lado de Casemiro, formação que o treinador mais usou no ciclo até o Catar. Como consequência, Lucas Paquetá seria avançado para a função de armador.

Não seria novidade. Paquetá já foi utilizado nessa função em março, no último jogo do Brasil pelas Eliminatórias. Na ocasião, ele foi escalado por para ser o articulador diante da Bolívia na altitude de La Paz. Naquela partida, o Brasil venceu por 4 a 0.

EVERTON RIBEIRO

Num primeiro momento, esta era a alternativa que se desenhou mais viável. Isso porque seria uma simples troca, já que o jogador do Flamengo foi convocado justamente para ser o articulador da seleção. Nesse caso, Lucas Paquetá permaneceria como volante.

Everton Ribeiro chegou a exercer a função de Neymar em jogos pela seleção no ano passado. O meia um dos armadores do Brasil durante a Copa América e também esteve em campo pelas Eliminatórias, diante da Venezuela. Na ocasião, protagonizou bons lances e deu uma assistência. Soma, no total, 22 partidas e três gols com a amarelinha.

QUEM PODE SUBSTITUIR DANILO:

ÉDER MILITÃO

Ainda que seja um improviso, Éder Militão é o favorito para iniciar o jogo contra a Suíça. Tite deu alguns indícios disso na entrevista que concedeu neste domingo, véspera do jogo. De quebra, no sábado o volante Casemiro declarou que não ficaria surpreso se o defensor do Real Madrid fosse escalado para o segundo compromisso da equipe no Mundial.

Militão começou a carreira atuando justamente como lateral, no São Paulo, mas foi na zaga que ele se encontrou e ganhou projeção mundial. E é nessa posição que atua já há alguns anos.

Mesmo assim, o jogador foi lateral pela seleção diante de Gana, em Paris, no penúltimo amistoso do Brasil antes da convocação. Na ocasião, Tite optou por convocar apenas Danilo para a lateral direita justamente para testar Militão, que foi aprovado pelo comandante na função. Ele tem 29 jogos e um gol marcado.

DANIEL ALVES

Reserva imediato de Danilo, Daniel Alves está no Catar mesmo que tenha passado os últimos meses apenas treinando. Ele não entra em campo desde 23 de setembro, quando o Pumas, do México, perdeu para o Puebla e foi eliminado da liga mexicana.

O jogador sempre foi reconhecido pela qualidade no apoio – ele é considerado por muitos como um meia-direita. O problema é que, aos 39 anos, o veterano não tem mais a mesma explosão de outrora e passou boa parte do ano enfrentando problemas físicos.

Nos amistosos diante de Gana e Tunísia, o lateral deixou de ser convocado porque apresentava “baixos níveis de potência e força”, segundo avaliação da própria comissão técnica da seleção.

“O Militão já jogou nessa função, tem característica para tal, e o Dani é um construtor, fora a qualidade técnica e de liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar”, afirmou Tite, em tom bem-humorado.