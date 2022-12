O sentimento de euforia e otimismo como consequência das duas primeiras vitórias na Copa do Mundo deu lugar a questionamentos e preocupação na seleção brasileira depois da derrota para Camarões no encerramento da fase de grupos. Tite passou a enfrentar as primeiras críticas mais intensas pelas decisões que vem tomando e chega hoje no confronto do Brasil contra a Coreia do Sul nas oitavas de final enfrentando algumas contestações.

A escolha por preservar titulares diante dos camaroneses, o futebol pobre tecnicamente apresentado pelos reservas, a baixa eficiência no ataque dos suplentes – e da seleção como um todo – e a aposta em nomes questionados, como o veterano lateral-direito Daniel Alves e o atacante Gabriel Jesus, fizeram Tite ouvir as primeiras cobranças mais contundentes no Catar.

O Brasil de Tite se despediu da fase de grupos com apenas três gols marcados, o pior aproveitamento do ataque desde a Copa de 1978, na Argentina, ano em que foi às redes duas vezes nas três primeiras partidas do torneio.

Entre todas as 16 equipes que avançaram às oitavas, é a que teve a menor eficiência nas conclusões. O time fechou a primeira fase como o segundo que mais finalizou. Foram 51 chutes, mas apenas três gols marcados. “Não transformamos as oportunidades em gol”, rendeu-se à realidade o auxiliar César Sampaio.

Os problemas táticos e técnicos não tiram Tite do sério. Ele disse ontem, na véspera de enfrentar a Coreia do Sul, que está “em paz”, repetindo o que falara em sua primeira coletiva de imprensa no Catar. “Estou em paz em função de saber que estamos preparados para a sequência.”

DECISÃO OBJETIVA

Tite defendeu a opção por escalar reservas na partida contra a seleção de Camarões. “Quem ficou fora está mais descansado para o jogo. Quem jogou e jogou bem está mais confiante. Quem jogou e não jogou bem vai ter a oportunidade de melhorar e se preparar. Nós, da comissão, temos mais um recorte em cima de cada atleta, mesmo em cima de uma difícil derrota”, explicou ele.

O que o deixa preocupado são as lesões, que têm ocorrido em grande número. Foram cinco lesionados em três jogos. Alex Sandro continua em recuperação de um problema muscular no quadril, e Alex Telles e Gabriel Jesus foram cortados por lesão de joelho. O caso do lateral é mais grave, visto que se trata de uma ruptura parcial do ligamento.

A boa notícia é que Danilo e Neymar estão recuperados e reforçam a equipe que encara os sul-coreanos. O treinador confia em seu craque para colocar o time nas quartas com uma atuação convincente e afastar as críticas.

“Temos de tirar lições para nos reerguermos e continuar. Dificilmente temos outras oportunidades, então lutaremos de todas as maneiras para evitar um insucesso”, afirmou o zagueiro Thiago Silva. “Na Copa de 2018, perdi um jogo e fui para casa. Em 2022, perdi um jogo e estou aqui nas oitavas de final.”

O defensor vai se igualar hoje a Cafu e Dunga como o jogador que mais vezes usou a braçadeira de capitão do Brasil em Copas. Será a 11ª vez que ele usará a faixa em partidas de Mundiais.

IRRITAÇÃO

Tite, até agora, tem demonstrado estar tranquilo, apesar das intercorrências. Só ergueu o tom para desmentir que tenha convocado Gabriel Jesus machucado.

“Não podem ecoar ali fora coisas que são mentiras, de quem quer fazer o ruim para os outros. Em nenhum momento aqui na seleção pagamos o preço de vitória por saúde do atleta”, rebateu o técnico, furioso com os “haters”, para os quais não deu nome e que ficam “plantando mentira,”

“O Arsenal tem um departamento médico, nós temos um departamento médico, ética profissional, e nunca ia acontecer desta forma”, garantiu, irritado, o treinador.