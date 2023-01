Divulgação/Ascom PMQB

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) inaugura, nesta terça-feira (24), o Fórum da Comarca de Quatro Barras, com a presença do presidente do TJPR, Desembargador José Laurindo de Souza Netto, do vice-governador Darci Piana, e do prefeito de Quatro Barras, Loreno Bernardo Tolardo.

A cerimônia será realizada às 10h na Avenida Dom Pedro II, 550, no Centro, onde centenas de autoridades dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo estarão presentes.

A criação da Comarca de Quatro Barras, segundo o prefeito, é a concretização de um anseio do município de mais de uma década, que vai garantir a proximidade da população ao Poder Judiciário, possibilitando o acesso mais célere à Justiça.

O desembargador presidente do TJPR, Dr. José Laurindo de Souza Netto, ressaltou que a inauguração da unidade “traduz a busca da cidadania”. O magistrado destacou que a iniciativa aproxima a população do Poder Judiciário. “É esse o objetivo. Dar celeridade aos processos dos moradores da cidade que terão mais perto de si os dispositivos legais para que possam buscar o que desejam: justiça e consolidação de direitos fundamentais”, disse o presidente.

FÓRUM – A edificação do atual Fórum Regional de Quatro Barras foi inaugurada no ano de 2015 – uma data histórica para a cidade, já que o município recebia em seu território a primeira sede do Poder Judiciário, com a então instalação do Posto Avançado Descentralizado de Atendimento dos Juizados Especiais de Quatro Barras.

Em 2015, o então e atual prefeito Loreno Bernardo Tolardo afirmava que o posto era também uma semente que se plantava para, no futuro, a possível instalação da Comarca de Quatro Barras, que se concretiza nesta terça-feira (24). O fórum dispõe de uma área de 825,37 m² e metragem total de 4.478,82 m². Até então, a população do município era atendida pelo Fórum da Comarca de Campina Grande do Sul.