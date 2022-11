Um torcedor americano foi detido durante partida entre Estados Unidos e Irã, válida pela Copa do Mundo de 2022, por usar uma braçadeira de arco-íris. O símbolo é utilizado como uma forma de apoiar à causa LGBT+, e o Catar proíbe por lei relações entre pessoas do mesmo gênero.

O homem, que assistia a partida no estádio Al Thumama, foi conduzido para fora da arquibancada pela segurança da arena. Essa não é a primeira vez que alguém é detido após protestar com as cores do arco-íris. Na segunda-feira, durante o jogo entre Portugal e Uruguai, um homem invadiu o campo com uma bandeira em apoio à causa LGBT+.

O Mundial do Catar é marcado pelas polêmicas que envolvem direitos humanos e o governo do país-sede. Na primeira semana do Mundial, um jornalista brasileiro teve sua bandeira de Pernambuco tomada por seguranças catarianos. De acordo com Victor Pereira, confundiram o arco-íris presente na flâmula pernambucana com o arco-íris do movimento LGBT+.

Quem também sentiu na pele a postura rígida do país-sede foram as seleções que planejavam se manifestar contra as posições da Fifa e do Catar. Ao todo, sete equipes iriam utilizar a faixa de capitão “One Love”, que apoia o movimento LGBT+, em partidas do torneio.

A entidade máxima do futebol, no entanto, proibiu a utilização do equipamento e ameaçou punir os jogadores que a utilizassem com um cartão amarelo. Após a ameaça, as seleções desistiram de utilizar as faixas.