Com a classificação para a final da Copa do Mundo do Catar e a chance de conquistar o tricampeonato mundial, a Argentina está em festa. Pessoas de todas as gerações cantam e celebram o time comandado por Lionel Messi e, no meio de toda essa euforia, uma torcedora ganhou as redes sociais com suas celebrações.

Trata-se de Cristina, de 76 anos, que ficou conhecida na internet como “abuela, la, la lá”. Tudo começou na partida contra a Polônia, quando os argentinos ganharam o jogo por 2 a 0 e confirmaram sua classificação para as oitavas de finais.

Extasiados com a vitória, um grupo de amigos da Villa Luro, bairro de Buenos Aires, saiu as ruas para comemorar o triunfo argentino. Dançando e cantando, eles caminhavam pela capital e filmavam o percurso.

Foi quando, de forma inesperada, Cristina apareceu com uma bandeira da argentina e se juntou à comemoração dos amigos. Animados, o grupo cercou a senhora e improvisou uma versão da música “Go West”, canção originalmente gravada pelo grupo Village People na década de 1970 e relançada pela dupla Pet Shop Boys na década de 1990.

No ritmo da música, os amigos começaram a cantar “abuela, la, la lá”. Em espanhol, “abuela” é um termo carinhoso utilizado para senhoras ou avós. O vídeo viralizou e Cristina se tornou uma espécie de talismã da torcida argentina.

A comemoração, no entanto, não se limitou apenas ao jogo contra a Polônia. Desde então, “Los Pibes de Luro”, nome dado ao grupo de amigos dos vídeos, comemoram todas as vitórias argentinas com a senhora. O sucesso foi tamanho que, a cada jogo, mais e mais pessoas tomam as ruas da Villa Luro.

Após a vitória contra a seleção croata, o local mais parecia um ponto de concentração de torcedores argentinos do que uma rua residencial. Foi assim contra Austrália, Holanda e Croácia e, se depender dos argentinos, será assim no dia 18 de dezembro, na final da Copa do Mundo.