Os torcedores brasileiros que estão no Catar por conta da Copa do Mundo não esperavam ver o filme de 2018 se repetir. Mais uma vez, o Brasil foi eliminado nas quartas de final para um time europeu, mesmo após estar em vantagem no placar contra a Croácia, levou o empate no fim da prorrogação e perdeu duas cobranças na disputa por pênaltis.

A paulistana Luciana Faustino, que viajou ao Catar para acompanhar o Brasil nos jogos contra a Suíça, Camarões, Coreia do Sul, saiu arrasada após o revés no Estádio Cidade da Educação para os croatas. “Fiquei triste com o resultado e cheguei a chorar no estádio. Vim ao país com a ideia de assistir aos jogos do Brasil e só não fui à estreia. Hoje, quando achei que estava tudo resolvido, infelizmente veio essa derrota e de uma maneira dolorosa como são os pênaltis. Mas não tem o que fazer e precisamos seguir”.

Já para a carioca Rithielle Winter, a Copa do Catar ficará nas memórias por ser a primeira que ela assistiu junto com o filho Pedro, de três anos. Os dois estão no país e Rithielle elogiou a beleza do torneio e a energia. Só não esperava que o Brasil se despedisse ainda nas quartas.

“Tinha muita expectativa para ganharmos o hexa. O Pedro estava feliz de estar no estádio e poder ver o Brasil jogar, sentiu toda a energia da torcida, mas não foi dessa vez. O sentimento de alegria e confiança que nos dominava no começo do jogo deu lugar a tristeza e o amargo sabor da derrota. Perder faz parte, mas é dolorido. Quem sabe daqui quatro anos não teremos um resultado bem melhor”.

Os amigos João Antunes e Rafael Alcântara, de Salvador, foram passear no Souq Wakif e não escondiam a decepção por enfrentar um resultado adverso e fora dos planos deles. “A empolgação por enfrentarmos a Argentina em uma semifinal de Copa era enorme e sonhei com o título aqui no Catar. O Brasil fez uma boa partida, mas errou na hora em não podia. E decepcionou nos pênaltis”, disse João. Já Rafael enfatizou que é preciso mudanças na seleção para que se possa ter um resultado melhor em mundiais.

NOVO CICLO

A eliminação na Copa do Mundo do Catar marca o fim do ciclo de seleção brasileira para alguns. O técnico Tite já havia informado que deixaria o cargo após a participação no Mundial deste ano. Além dele, Thiago Silva e Daniel Alves, os dois mais experientes no elenco brasileiro, não devem seguir no grupo.

Com a próxima partida oficial marcada apenas para março de 2023, a CBF (Confederação Brasileira de futebol) terá algum tempo para achar um novo caminho até a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.