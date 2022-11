O atacante espanhol Ferran Torres tratou de afastar neste domingo a pressão sobre sua seleção, que está na lista de favoritas à conquista da Copa do Mundo. Na sua avaliação, o time espanhol não deveria ser considerado favorito, mas avisou que a equipe chega motivada para buscar o bicampeonato, após o título do Mundial de 2010, na África do Sul.

“Na Copa do Mundo sempre há muitos favoritos, mas depende de muitos fatores. Ainda estamos nos adaptando a um clima diferente. Somos uma grande equipe, que pode não estar entre as favoritas, mas que vai à luta”, afirmou o atacante.

Torres salientou que a Espanha tentará chegar o mais longe possível no Mundial. “A Espanha não é obrigada a ir a lugar nenhum. Vamos dar tudo de nós, para jogar da melhor forma possível e a partir daí, se o resultado for bom para nós, vamos continuar jogando, se não, seguiremos de cabeça erguida”, pontuou.

O atacante comemorou o fato da Espanha ter oito jogadores do Barcelona no seu plantel. O time catalão é a equipe com mais atletas convocados para a disputa da Copa do Mundo, sendo 17 nomes no total.

“Há muito tempo mostramos que somos um time muito jovem, mas com veteranos que já disputaram a Copa do Mundo e nos dão o pouco do que falta aos jovens. Temos muita fome e queremos mostrar o nosso futebol. É motivo de orgulho que haja muitos jogadores do Barcelona, significa que estamos fazendo as coisas bem, trabalhando no caminho certo”, completou.

Ele também comentou sobre sua relação com o técnico Luis Enrique. O atacante tem um relacionamento com a filha do treinador, que expôs a situação familiar em uma brincadeira durante a coletiva de imprensa. Na ocasião, o comandante disse que se o atacante não fosse o seu braço direito dentro de campo, a sua filha “o mataria”.

“Não considero isso uma pressão adicional, sabemos que o treinador é um brincalhão e ele simplesmente fez uma piada no ar. Eu e ele sabemos diferenciar quando é família e quando é treinador e jogador. A gente carrega com naturalidade”, finalizou Ferran.

A Espanha estreará no Mundial na quarta-feira, às 13h (horário de Brasília), no estádio Al Thumama, diante da Costa Rica. Também estão também no Grupo E a Alemanha e a Costa Rica.