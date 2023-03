Curitiba convoca trabalhadores da Saúde para vacinação a partir desta segunda. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Curitiba convoca os trabalhadores de saúde autônomos para a vacinação contra a gripe e para receber a vacina bivalente anticovid (aplicada como reforço), a partir desta segunda-feira (3/4).

As duas vacinas poderão ser administradas juntas e estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em 107 postos de saúde do município. Confira os endereços no site Imuniza Já Curitiba.

Curitiba tem cerca de 100 mil trabalhadores da saúde, segundo estimativas da SMS. Aqueles que atuam nos hospitais ou na rede municipal de saúde receberão as vacinas diretamente nos locais de trabalho. A convocação, portanto, abrange, os demais trabalhadores da área que são autônomos (veja mais detalhes a seguir).

Para se vacinar, basta apresentar documento de identificação e documentação que comprove a sua situação de inclusão neste grupo prioritário.

“Nossa expectativa é que os trabalhadores da saúde deem o exemplo e façam uma grande adesão à vacinação. Precisamos dos nossos trabalhadores fortes e saudáveis para cuidar da saúde de todos os curitibanos”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) orienta a população convocada para que, na medida do possível, evite buscar a vacinação nas unidades mais centrais, cujo movimento é maior, e priorize as demais.

Quem faz parte

De acordo com o determinado pelo Ministério da Saúde, o grupo de profissionais da Saúde compreende tanto os profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares), quanto os trabalhadores de apoio (recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros que trabalhem nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de assistência à saúde das pessoas).

Este grupo inclui ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos, doulas e parteiras. A vacina também será ofertada aos estudantes da área da saúde que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde, seguindo o preconizado pelo Ministério da Saúde.

Vacina contra a gripe

A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2 (que causou o surto mais recente de gripe no último ano). A vacina é contraindicada para menores de 6 meses e para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores.

Já foram convocados para receber a vacina contra a gripe nesta campanha de 2023, as pessoas com 60 anos ou mais e as crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Somam-se a eles, agora, os trabalhadores da saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, demais grupos prioritários serão chamados posteriormente, após o recebimento de novas doses.

Vacina anticovid bivalente

Para receber a vacina bivalente anticovid é necessário, além de se enquadrar nos critérios de convocação do público, ter tomado ao menos duas doses da vacina anticovid anteriormente e ter no mínimo 120 dias de intervalo desde a última aplicação.

A vacina bivalente é a segunda geração do imunizante, porque possui em sua composição a cepa original e subvariantes da Ômicron, que têm registrado maior circulação nos últimos meses. Assim, a nova dose de reforço traz mais uma camada de proteção para a população vulnerável.

“Essas vacinas são consideradas mais atualizadas e, por isso, mais eficazes. Elas reduzem a probabilidade de quadros graves e mortes porque protegem contra a Ômicron e suas subvariantes, que estão circulando no momento”, explica o diretor de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira.

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

Público já convocado para se vacinar contra a gripe

Pessoas com 60 anos ou mais

Crianças com 6 meses a menores de 6 anos

Trabalhadores de saúde (a partir de 31/3)

Público já convocado para a vacina bivalente anticovid em Curitiba