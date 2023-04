Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Curitiba convoca os trabalhadores de saúde autônomos para a vacinação contra a gripe e para receber a vacina bivalente anticovid, a partir desta segunda-feira (3).



As duas vacinas poderão ser administradas juntas e estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em 107 postos de saúde do município. Confira os endereços no site Imuniza Já Curitiba.



Curitiba tem cerca de 100 mil trabalhadores da saúde, segundo estimativas da SMS. Aqueles que atuam nos hospitais ou na rede municipal de saúde receberão as vacinas diretamente nos locais de trabalho. A convocação, portanto, abrange, os demais trabalhadores da área que são autônomos.