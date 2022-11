Hully Paiva/SMCS

As duas trincheiras sob a BR -277 que dão acesso à Estrada da Minha do Ouro, no bairro Mossunguê, e a da Rua Comendador Fontana sob Avenida João Gualberto, no Alto da Glória, receberam sistemas de iluminação iguais aos aplicados em túneis e de acordo com o que determina a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 5181 voltada às passagens subterrâneas.

A nova iluminação reduz, durante o dia, a diferença brusca de luminosidade da claridade exterior para o escuro do interior do túnel e garante a adaptação do olho humano, que leva até sete segundos para se recuperar do ofuscamento causado pela mudança repentina.

Por essa razão, todos os projetores, em tecnologia LED, permanecem acesos durante o dia e apenas dois ficam ligados ao longo da noite.

As melhorias nos sistemas de iluminação das trincheiras foram implantadas no fim de outubro pela Prefeitura, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), como continuidade das ações para a modernização do parque de iluminação pública da cidade.

“Este sistema garante que os níveis de iluminação sejam adequados aos locais e assegurem as condições de segurança e conforto dos motoristas. Vai evitar que as pessoas tenham dificuldades de enxergar direito por alguns segundos devido à mudança brusca do nível de iluminação”, explica Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas.

Efeito de ofuscamento

As trincheiras da Estrada da Mina do Ouro são duas vias marginais que cruzam a BR-277 e têm características de túnel porque possuem apenas uma via de trânsito sem qualquer vão superior e paredes de contenção que impedem a iluminação adequada mesmo durante o dia.

Em cada uma das duas vias que formam as trincheiras foram instalados oito projetores de LED 150W, que ficam acesos durante o dia. Quando começa a escurecer, apenas dois projetores são acionados, novamente para reduzir o efeito de ofuscamento causado pela diferença de iluminação das partes internas e externas da trincheira.

A mesma norma foi aplicada trincheira da Rua Comendador Fontana, que recebeu 12 projetores LED, todos mantidos acessos durante o dia e apenas dois durantes à noite.

De acordo com Tony Malheiros, diretor de iluminação pública de Curitiba, diversos parâmetros influenciam nos níveis de luminância exigidos para cada espaço público da cidade.

“Para cada ambiente realizamos estudos técnicos e desenvolvemos projetos que são executados com atenção às normas e acompanhando o processo de modernização do parque luminotécnico da cidade”, diz Malheiros.

Também foram realizadas melhorias no sistema de iluminação da trincheira da Rua Lincoln da Cunha Pereira, sob a BR-277, que recebeu dois projetores LED de 150W de potência. Neste caso, a estrutura viária não apresenta as características de túnel, há um vão entre as pistas da rodovia que permite a entrada de luz na trincheira. Desta forma, durante o dia os projetores ficam apagados e acendem apenas no período noturno.

Outras melhorias

Dentro da ação continua de manutenção de túneis e trincheiras das cidade, o Departamento de Iluminação Pública da Smop está revendo os sistemas de iluminação dessas estruturas, para adequar às normas as que se enquadram nas características. Além das duas já contempladas, em breve haverá a implantação do novo sistema nas trincheiras sob a BR-277, sentido litoral, no bairro Cajuru.

Há um levantamento sendo realizado para identificar quais outras estruturas viárias vão passar pela melhoria na iluminação.