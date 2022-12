A partida do Grupo E entre Costa Rica e Alemanha teve um trio de arbitragem feminino pela primeira vez na história da Copa do Mundo. Neuza Back, primeira auxiliar brasileira em um Mundial, teve atuação discreta até o segundo tempo, quando marcou um impedimento no lance que levou ao segundo gol da seleção alemã. A árbitra francesa Stéphanie Frappart pediu a revisão da jogada pelo VAR e corrigiu a decisão da brasileira. O gol foi validado.

Do outro lado do campo, a bandeirinha mexicana Karen Diaz Medina teve pouco trabalho, sem surpresas ou lances polêmicos. Apesar do lance de Back, o trio de arbitragem fez bem sua estreia em Mundiais, abrindo caminho para novas partidas em outras disputas. A Fifa aponta com essa possibilidade.

Linha dura, a juíza francesa manteve a concentração no jogo, dando bronca nos jogadores quando necessário e apitando na grande maioria dos lances de forma firme. Não foi preciso aplicar nenhum cartão amarelo ou vermelho. Os jogadores mantiveram o respeito.

Em uma Copa do Mundo marcada por acréscimos generosos, a juíza deu apenas um minuto adicional no primeiro tempo, apesar das faltas que pararam a partida. Talvez tenha errado nisso. Em compensação, no fim do segundo tempo, a árbitra teve de fazer uma troca de equipamento que atrasou em um minuto o jogo. Foram concedidos 10 minutos adicionais.

A árbitra também soube contornar uma confusão após gol da Alemanha em que o jogador de Costa Rica ficou segurando a bola. Houve empurrões. Ela chamou o atleta alemão para uma bronca, sem mostrar o cartão.

QUEM É NEUZA BACK

Nascida na pequena cidade de Saudades, em Santa Catarina, Neuza Back, de 38 anos, já participou de mais de 100 jogos do Campeonato Brasileiro das Séries A e B. Em sua carreira, a árbitra assistente fez parte da primeira equipe de arbitragem 100% feminina da história da Libertadores, em 2019. No mesmo ano, Neuza Back foi assistente na Copa do Mundo Feminina. A bandeirinha tem ainda no currículo os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, e 2020, em Tóquio. Agora, Neuza fez história ao integrar o primeiro trio de árbitras em uma Copa do Mundo.