A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) confirmou nesta terça-feira que as cidades holandesas de Roterdã e Enschede receberão as fases finais da Liga das Nações, entre os dias 14 e 18 de junho do próximo ano.

A escolha das sedes estava nas mãos da Federação Holandesa de Futebol, que recebeu tal mérito do Comitê Executivo da Uefa. A ideia era explorar outras cidades do país através de grandes eventos e não concentrá-los na capital Amsterdã.

As semifinais serão disputadas por Croácia, Espanha, Itália e Holanda, entre os dias 14 e 15 de junho. Os confrontos serão conhecidos através de sorteio, que será realizado em janeiro, na cidade de Nyon, na Suíça. Já a grande decisão, assim como a partida pelo terceiro lugar, estão previstas para o dia 18 de junho.

A Holanda possui melhor campanha entre as seleções classificadas para as fases finais, com cinco vitórias e um empate, em um grupo com Bélgica, Polônia e País de Gales. Já a Itália despachou Hungria, Alemanha e Inglaterra para chegar na semifinal.

A Espanha não teve vida fácil e conquistou a vaga com uma vitória sobre Portugal na última rodada da fase de grupos. Suíça e República Checa também estavam na briga. Por fim, a Croácia levou a melhor em uma chave com Dinamarca, França e Áustria.