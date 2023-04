Reprodução





Morreu nesta segunda (3), as 68 anos, o professor Carlos Firkowski, do Departamento de Florestas da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ele estava internado após uma queda e não resistiu a complicações.

O velório começou às 19 horas desta segunda-feira, na Capela Jade do Crematório Vaticano. A cerimônia de despedida será das 12h às 13h de terça-feira, dia 4 de abril, no mesmo local.

O professor Carlos Firkowski era Engenheiro Florestal, com PhD em engenharia florestal pela Michigan State University, EUA. Dedicou-se por décadas ao Ensino da Engenharia Florestal no Departamento de Ciências Florestais (DECIF) do Setor de Ciências Florestais (SCA) da UFPR, quando se aposentou em 2021.

Nos últimos anos de sua atuação na UFPR, esteve à frente da direção da Fazenda Experimental de Rio Negro, na qual teve indispensável e marcante atuação para o aprimoramento das atividades e ações lá desenvolvidas.

A comunidade da UFPR presta os mais sinceros sentimentos de pesar e solidariedade aos familiares, colegas e amigos do professor.