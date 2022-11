O último treino da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo do Catar diante da Sérvia, quinta-feira, às 16h (de Brasília), teve apoio da torcida do lado de fora, a presença de um gato no gramado e foi o primeiro noturno dos quatro que Tite comandou em Doha.

A atividade começou às 18h02, no horário local, e a imprensa teve acesso a apenas 15 minutos. Portanto, até as 18h17. Nesse período, os atletas fizeram alongaram, aqueceram e depois participaram de um roda de bobinho, exceto os três goleiros, Alisson, Ederson e Weverton, que trabalharam com o preparador Taffarel no gol do lado esquerdo do campo.

Escolhido para ser o capitão da seleção brasileira durante todo o Mundial, o zagueiro Thiago Silva foi o primeiro a subir o gramado. Ele deu início aos trabalhos depois de cumprimentar o ex-jogador Pedrinho. Neymar, minutos depois, fez o mesmo.

No Grand Hamad Stadium, um gato, animal que se vê em profusão no Catar, roubou a cena durante o treinamento, mas não atrapalhou os trabalhos porque apenas circulou em volta do gramado. Sentou ao lado do banco de reservas e, assim que os atletas se aproximaram, escapou.

A imprensa teve de se retirar da área destinada a ela no CT do Al Arabi no momento em que os atletas faziam uma movimentação, driblando obstáculos que simulavam jogadores.

Do lado de fora, torcedores brasileiros, a maioria membros do Movimento Verde e Amarelo (MVA), espécie de organizada, festejavam a derrota da Alemanha para o Japão e cantavam músicas de apoio à seleção. Eles não foram autorizados a assistir à atividade.

A escalação já está definida, como confirmaram Tite e seu auxiliar, Cléber Xavier, em entrevista mais cedo. No entanto, ambos se furtaram de revelar quais serão os 11 que iniciam o duelo diante dos sérvios no Estádio Lusail.

A única dúvida diz respeito à utilização de Vinicius Junior. Se atuar o atacante do Real Madrid, eleito o oitavo melhor jogador do mundo, Fred começa no banco de reservas e o Brasil terá uma formação mais ofensiva, ou “faceirinha”, como gosta de dizer Tite.

“A equipe não vou dizer, para não dar ao adversário a oportunidade de saber”, justificou Tite. Sua ideia, ao esconder a escalação, é não municiar a Sérvia com informações táticas.

O Brasil integra o Grupo G, que também tem Suíça e Camarões. Depois de enfrentar os sérvios, o desafio será contra os suíços, dia 28, segunda-feira da próxima semana, às 13h (de Brasília), no Estádio 974.