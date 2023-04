Foto: Marta Souza/Divulgação



Concurso em Curitiba reúne 31 bares com petiscos diferenciados e preço único: R$ 30.

A eleição mais gostosa do Brasil está na reta final. O Comida di Buteco é um concurso que foi criado há 23 anos em Belo Horizonte com o objetivo de estimular a criatividade dos bares e levar o público para conhecer butecos nos quatro cantos da cidade. Agora, anos depois, 45 municípios participam ao mesmo tempo do concurso que já reúne mais de 1.000 bares. Curitiba é uma dessas cidades e desde o dia 07 de abril está chamando o público para ajudar nesta difícil escolha: qual o melhor buteco da cidade?

Para participar do concurso, basta ir até um dos butecos participantes até o dia 30 de abril, pedir o petisco concorrente e votar em quatro quesitos com notas que vão de 1 a 10: tira-gosto, higiene do local, atendimento e temperatura da bebida. Cada quesito tem um peso diferente, sendo que o petisco corresponde a maior parte da nota: 70%. Só é possível votar presencialmente e apenas uma vez em cada bar. O peso dos votos da população é de 50%. Os outros 50% são da avaliação de um corpo de jurados que irá votar nos mesmos critérios.

Em Curitiba são 31 bares participantes: Anita Restaurante e Petiscaria, Armazém do Alemão, Armazém do Espetinho, Armazém do Pepino, Armazém Santa Ana, Baba Salim, BarNela, Bek’s Bar, Bom Bolinho, Boteco de Sampa, Cabana Bar & Petiscaria, Casa D’Bia, Casa Velha, Dom Rodrigo, Gordo & Magro, Ites Bar, Jacobina, Jambu Bar Jardim, Nosso Boteco, O Portão, Obrzut, Petiscaria Germânia, Pick Nick Bar, Pra Começar, Quintal Maria Flor, Schnaps Bar, Trieste Bar, Um Gastronomia, Velhas Caveiras, Vallentina e Zezito’s.

Na edição 2023 do concurso o tema é ervas e especiarias, portanto o público encontra uma infinidade de sabores nos petiscos, que têm preço fixo de R$ 30.

Após o dia 30 de abril as urnas são fechadas e um instituto de pesquisa faz a apuração do grande vencedor para então iniciar a segunda etapa do Comida di Buteco: a eleição do melhor boteco do Brasil, que será feita apenas por um corpo de jurados que viajará pelo País fazendo as avaliações.

O Comida di Buteco é 100% viabilizado com investimento de empresas que acreditam na sua causa, como plataforma de desenvolvimento de suas marcas.

No site www.comidadibuteco.com.br estão disponíveis todos os petiscos e bares participantes.

SERVIÇO:

Comida di Buteco em Curitiba

De 07/04 a 30/04

www.comidadibuteco.com.br